    首頁 > 社會

    唾液快篩逮毒犯新北首例！男口含煙彈企圖蒙混 唾液快篩陽性無所遁形

    2025/11/21 20:18 記者徐聖倫／新北報導
    將依托咪酯煙彈含在嘴裡企圖蒙混的賴男被帶上警車。（記者徐聖倫翻攝）

    毒品唾液快篩昨正式上路，新北市三重警分局今凌晨逮捕全市首起唾液快篩的毒犯。警方今凌晨4時在三重巡邏，發現43歲賴姓男子騎車未開頭燈，盤查下發現他將依托咪酯煙彈含在嘴裡企圖蒙混，警方要求其吐出隨後進行快篩，果然呈現陽性，當場將其逮捕。

    警方表示，賴男停車時帶著口罩，但嘴部不斷呈現咀嚼狀，警方要求拉下口罩，原來他將依托咪酯煙彈含在嘴裡。被發現後他還辯稱這是一般電子煙，但警方採集唾液快篩呈陽性，賴男謊言馬上被戳破。賴男供稱毒品在網路購得，並不知賣家背景資料，警詢後，依毒品、公共危險等罪嫌將賴男送辦。

    新式毒品唾液快篩與20日上路，警方僅需採集少量樣本，2至3分鐘即可得知結果，準確度高，且一次可檢測多種常見毒品反應，包含大麻、依托咪酯類、FM2、愷他命、安非他命、喵喵及鴉片等7類毒品。

    新北市警局表示，今晚將執行全市威力路口掃蕩，由各分局在重要路口計41處展開高強度路檢攔查，對形跡可疑、精神恍惚或駕駛行為異常者立即啟動快篩程序，迅速執行人車分離。局長方仰寧表示，將以最嚴格的標準、最快速的行動、最堅定的態度，全力向毒駕宣戰。

