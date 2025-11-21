台南某安親班女老師傳「肘擊」童！丈夫竟上網筆戰家長

6歲鍾姓學童疑遭丁姓老師「肘擊」胸口瘀青。（記者王姝琇翻攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南某知名連鎖課後照顧中心爆不當管教，6歲鍾姓學童疑遭丁姓女老師「肘擊」胸口瘀青，家防中心立即指派社工了解，現又傳出該師不當行為不只一遭，還有其他學童被她打，甚至關進廁所哭。另一自稱為該名老師的丈夫則是跑到當事家長臉書留言「筆戰」，但事發時該男子並不在場，家長氣憤認為，老師無心悔過還找人贊聲。

當事園方日前回應，該案已交由教育局等相關單位處理，不再著墨。不料，一自稱為該名老師的丈夫跑到當事家長臉書留言「筆戰」，再次點燃家長怒火，並怒斥該男子：「把加害者營造成受害者？」「稍微碰一下（胸口整片）就會瘀青？」

該男甚至留言稱，「媒體從家長得知事情，而報導字眼就是：老師故意拉小孩到監視器死角攻擊，老師不承認故意攻擊且態度不佳。」但相關報導則是指出，「監視器角度有死角沒有拍到事發過程的畫面。」與該男在網留言陳述明顯有落差。

家長強調，第一時間到安親班是為了知道小孩當時的狀況，殊不知老師態度這麼差，不道歉還一直強調是無心碰撞，「無心碰撞卻能造成小孩胸口心窩大片瘀青，而且第一時間未通知家長，直到我們幫小孩洗澡才自己發現。」「小朋友之前就曾回家說過『老師會打人不想去安親班』，當時沒有留意，這次心窩瘀青才知道小朋友之前為什麼哭著不去安親班。」

當事家長說，起初只是想要得到道歉，但老師態度直接點燃怒火，直到聽到要找記者來才道歉；「而這位從頭到尾都不在現場的男子，還跑來我臉書留言是為了討拍，『還是根本要把加害者營造成受害者？』」「相信司法會還給我們公道。」

社會局回應表示，本案於11月13日接獲通報，家防中心立即指派社工瞭解案況，並於當日聯繫教育局及家長，再於17日至課輔班聯合稽查，且依案家期待時間於18日進行家庭訪視，關懷兒童身心狀況，同時提供必要的心理支持與保護措施。本案俟蒐集相關資料後，將依《兒童及少年福利與權益保障法》第97條，移送行政裁罰委員會審查裁處事宜。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

