    首頁 > 社會

    台南女託送喪屍菸彈 小黃運將拿包裹嚇到報案

    2025/11/21 19:33 記者王捷／台南報導
    林姓女子在租屋自調喪屍菸彈網售，託小黃送貨遭運將拆包裹報案。台南地院依製造販賣偽藥判刑1年6月。（記者王捷攝）

    林姓女子在租屋自調喪屍菸彈網售，託小黃送貨遭運將拆包裹報案。台南地院依製造販賣偽藥判刑1年6月。（記者王捷攝）

    林姓女子在台南租屋處將美托咪酯、依托咪酯調喪屍煙彈販售，還委託計程車司機運送，但送包裹時司機配合貨運公司拆封，結果發現煙彈報警，台南地方法院依藥事法認定她製造販賣偽藥判刑1年6月。

    林女在去年4月間透過微信，以3萬5千元約定在南投一處公園土裡交付美托咪酯，再前往挖出帶回台南租屋處。她在8樓租屋內用量杯與針筒，每次以美托咪酯、香精、VG甘油、PG丙三醇調成液體，隔水加溫後裝入空菸彈，先後製作約50至60顆含美托咪酯成分的電子菸彈。

    同年5月，林女又與女買家聯繫，以約1萬元價格出售含美托咪酯、依托咪酯成分的電子菸油與菸油匣。買家委託台灣大車隊司機，到台南某全家超商向林女取貨，再運送到新北指定地址。

    司機認為長途車資約要6千元，買家僅願支付1至2千元，雙方改由「空軍一號」貨運郵寄到北部總站領取，買家並要求蘇男打開包裹拍照，蘇男見內有電子菸油1瓶與菸油匣1個，覺得不尋常，將包裹交給警方送驗。

    警方持搜索票到林女租屋處搜索，扣得多組電子菸、菸油及調劑工具，合議庭以藥事法分別論處製造偽藥罪與販賣偽藥罪，合併應執行徒刑1年6月。

    檢方另指控林女在去年8月9日以940元價格，販賣4盒含美托咪酯成分菸彈給其他買家，構成販賣第3級毒品罪。法院比對對話紀錄，認定雙方談的是「哩呀第四代」一次性電子菸，口味與數量與網路販售資訊相符，加上林女已知道美托咪酯是第3級毒品，卻以每支約235元出售，因此這部分無罪。

