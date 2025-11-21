為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中青少年犯罪暴衝70％ 性犯罪六都之冠

    2025/11/21 18:56 記者蔡淑媛／台中報導
    楊典忠（右起）、施志昌、林祈烽及鄭功進批評台中市兒少犯罪率增加，市府防線失靈。（記者蔡淑媛攝）

    楊典忠（右起）、施志昌、林祈烽及鄭功進批評台中市兒少犯罪率增加，市府防線失靈。（記者蔡淑媛攝）

    台中市青少年犯罪持續惡化！近幾年台中兒童少年刑案犯罪案件數不斷攀升，從市長盧秀燕上任時2019犯罪人口率從每10萬有206人，到今年已上升351人，犯罪類型以詐欺占比最高，而去年兒少性暴力及妨害性自主案件也攀高，性犯罪件數是居六都之冠，議員施志昌等人直指市府解決青少年犯罪問題防線失靈，警察局長吳敬田等局處首長強調，已有跨局處合作從源頭改善。

    施志昌、林祈烽、楊典忠與鄭功等議員，今在議會總質詢痛批台中市青少年犯罪詐欺猖獗、性暴力攀高，從《113年台中市重要統計指標》發現，詐欺已成為台中青少年犯罪比例最高的類型，2019年每十萬青少年約45人涉入詐欺，去年已攀升到約94人。

    其他青少年犯罪常見類型包括竊盜與妨害性自主，其中兒少性暴力及妨害性自主案件也逐年攀高，根據警政署數據，去年台中發生性犯罪發生人數達124人，居六都之冠，其次是桃園119人、新北118人、高雄70人、台北市66人、台南44人，更令人擔憂的是，台中市在性犯罪案共621件，而12至17歲以下青少年犯案就占2成。

    施志昌強調，要防制青少年犯罪問題，必須仰賴市政府跨局處合力，質疑警察局、社會局、衛生局、教育局的防線都已出現破口。

    警察局長吳敬田坦承，現在兒少犯罪率與6年前有落差，目前最新統計是每10萬有351人，這是去年9月系統優化後，匿報的黑數減少，因此犯罪率會增加，強調持續犯化入校園做犯罪預防宣導，社會局、衛生局與教育局均表示，從社會安全網、暑假青春專案及心理輔導、校園三級預防工作都在進行。

