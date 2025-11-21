國1南下新竹段4車追撞 貨車駕駛受困無呼吸心跳送醫急救

國道1號新竹南下107公里處，今天下午發生4台車追撞車禍，貨車駕駛受困車內且OHCA意識不清，經救護人員脫困後送醫。（新竹市消防局提供）

國道1號南下107公里新竹路段今天下午3點多發生1起4台車追撞車禍，貨車60歲駕駛在追撞前方車輛後，整個車頭變形，駕駛被卡在車內，新竹市消防局救護人員趕到現場時，其餘3台車的駕駛都沒有受傷，車輛已移到路肩，後發現貨車駕駛受困車內且意識不清，經搶救脫困時已OHCA意識不清，後由救護人員送醫，因此起車禍也造成國道1號南下車流出現回堵，交通受到影響，後續由國道警察排除車禍現場，車禍肇事原因仍待釐清。

新竹市消防局獲報，新竹市中山高南下107公里處，下午3點17分發生4輛車追撞車禍，1輛貨車追撞前方車輛，前3台車輛已移到路肩且駕駛無受傷情形，但第4台貨車駕駛受困於車內，無意識，由救護人員破壞車門進行搶救，而貨車駕駛則因撞擊猛烈，已失去意識，救護人員將貨車司機脫困後，貨車司機身上有多處挫傷且意識不清OHCA，隨後由救護車送往醫院。

國道警察也在現場排除車禍狀況，並釐清車禍肇事原因。

