北市警搗百家樂職業大賭場 女荷官達18人發一副牌換一人

百家樂職業賭場主持人、女荷官等31人被依賭博罪嫌移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

台北市一家百家樂職業大賭場隱身住宅大樓地下室，近日開幕大打黃金、紅包大放送，吸引賭客上門聚賭，結果營業僅4天，轄區台北市警中山分局昨天深夜便調集大批警力出擊，一舉破獲，逮現場主持人、會計、把風、女荷官等工作人員31人，以及賭客31人，其中18人為外型亮眼的女荷官，於6張賭桌全天候輪班，發一副牌換一人，稍早警詢後，主持人、女荷官等31人依賭博罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，該百家樂職業大賭場遊走台北市各地區，只要被轄區警方查察，便另尋地點，重新開張，本週一悄悄在新生北路一棟住宅大樓地下室開幕，且為招攬賭客，還大打送積分、黃金與紅包等噱頭，如「10w贈送1000分、30w贈送2000分、60w贈送4000分、100w贈送6000分」、「洗碼量達標300萬，即可抽大禮，大獎：黃金一兩；次獎：黃金一錢；參獎：6000元紅包」等。

請繼續往下閱讀...

該賭場有6張賭桌，全天候開賭，女荷官發一副牌就換人，因此招攬大批女荷官，昨天深夜警方攻堅時，一舉帶回18位女荷官，該賭場為躲避查緝，在場外裝設多支具人臉辨識功能監視器，逐一過濾賭客身分，並派專人在周邊把風。警方是據報派員探訪蒐證，向台北地院聲請搜索票獲准，昨天深夜11時許，利用大批賭客登門聚賭時，執行攻堅查緝。

警方先控制場外把風者，迅速破門衝入現場，當場查獲賴姓主持人等工作人員31名與賭客31名，查扣預備現金賭資141萬900元、籌碼5億6392萬1100元、賭客現金賭資104萬4793元，以及鏡頭51顆、對講機22台、班表、點鈔機、月報表等大批贓證物。

隨後，警方調集兩輛大巴士，將現場主持人、會計、工作人員與賭客等62人全部帶回警分局偵辦；訊後已依賭博罪嫌，將主持人、會計、女荷官等31名工作人員移送檢方偵辦，賭客部份則依違反社會秩序維護法裁罰後離去。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法