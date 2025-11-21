一路開綠燈！成功嶺替代役男入伍當晚尿遁偷車 離營開回台北睡覺

成功嶺傳出替代役男開走官兵車子離營。（資料照）

台中成功嶺20日晚間爆出離譜逃兵事件！1名入伍不到7小時的替代役男，竟偷走官兵車鑰匙、開著失竊車堂而皇之穿過衛哨離營，一路北上回到台北住家睡覺，軍方與警方掌握的訊息一度互相矛盾，引發外界譁然。

據了解，26歲李姓役男隸屬替代役270梯，20日下午2時才入營報到，晚間9時在教室填寫資料時向幹部表示要上廁所，未料離開教室短短5分鐘即不見人影，幹部第一時間在營區內徹夜搜尋，仍未發現他的蹤跡，經通知家長，家長在今天凌晨2時回電，確認人已回台北住家，因身心狀況不穩定，請家長讓其在家休養，待情緒穩定後再回營。

離譜的是，營區內官兵同時發現一輛轎車不翼而飛，報案人表示，車輛當時停放在營區內，他短暫入內拿東西，回頭時車已被開走，警方調閱監視器與相關資料後，鎖定涉案者正是失聯的李姓役男，並確認該車已在北部尋獲，將通知涉案人到案說明，釐清案情。

據了解，成功嶺營區包含軍方、役政署等單位，失竊車輛為軍方人員個人用車，與役男所屬單位不同，但李男藉口上廁所「尿遁」，不僅神不知鬼不覺離開教室，還成功摸走官兵車鑰匙，毫無阻礙穿過營區大門，外界也質疑，哨兵與出入管制恐存嚴重疏失。

十軍團稍早回應，針對李男涉嫌竊盜部分，警方已介入偵辦；至於是否涉及偽冒幹部、如何穿越崗哨等疑點，將由憲兵隊進一步調查，並強化營區出入口管制，避免類似事件再度發生。

