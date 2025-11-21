唾液毒品快篩新制上路 桃警對拒測者將採尿送驗、請示檢方依現行犯逮捕

「唾液毒品快篩試劑」將成為警方打擊毒駕的新利器。（資料照）

近年吸毒（後）駕駛車輛肇事致無辜傷亡案頻傳，全民反毒駕聲浪高，警政署昨天公告施行「唾液毒品快篩試劑」執法作業規定，桃園市政府警察局說明，疑似毒駕者若拒絕「唾液毒品快篩試劑」檢測，警方除依道路交通管理處罰條例第35條處置，當事人面臨開罰18萬元、吊扣駕照及牌照2年，警方還將對其採尿送驗，並視個案情節請示檢察官是否依現行犯逮捕。

桃市警局統計，今年截至11月16日全市查獲毒駕案件523件，1至9月查獲依托咪酯類毒品（喪屍煙彈）914件、1027人、重量19.43公斤，均深入調查，視案情依違反刑法、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

市刑警大隊表示，內政部警政署9月5日起辦理「全面查緝毒駕犯罪」專案，昨天進而有「唾液毒品快篩試劑」查緝毒駕上路，桃市警局研訂查緝程序及處置作為，對於查獲毒品案件、車禍肇事案件或已發生危害、易發生危害的車輛進行攔查，若發現有疑似毒品、施用器具或施用毒品跡象，經當事人同意使用唾液快篩試劑初步檢測。

市刑大說，疑似毒駕卻拒測者，警方會依前述程序應處，若當事人快篩結果呈「陽性」（有毒品反應）者，依道交條例第35條，當場移置保管車輛、吊扣駕照、製單舉發，同時採尿，並請示檢察官是否依現行犯逮捕或後續函送；「陰性」（無毒品反應）者放行，但人、車上有查獲毒品的話，依毒品案作業程序或車禍流程處置。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法