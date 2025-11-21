台中首例！12期摩鐵旁飄陣陣怪味 唾液快篩陽性揪出毒駕男

警方發現陳男未繫安全帶且飄出怪味攔查。（警方提供）

警政署引進的「毒品唾液快篩」20日正式上路，第六分局當晚在西屯區青海南街摩鐵周邊巡邏時，注意到32歲陳姓男子行跡詭異、未繫安全帶上前攔查後，立刻聞到車內瀰漫疑似K他命燃燒味道，更可疑的是，駕駛座旁還擺著一個不明小罐子，裡頭夾藏白色粉末物，讓員警當場提高警戒。

員警將陳男帶返派出所後，立刻啟用配發的毒品唾液快篩試劑進行檢測，試劑僅需3至6分鐘即可辨識常見毒品，包括K他命、安非他命、FM2、大麻、喵喵等類，快篩結果快速顯示一條線，代表第三級毒品K他命陽性，成為台中抓到的首起毒品唾液快篩驗出陽性案件。

請繼續往下閱讀...

警方指出，唾液快篩能在第一時間確認駕駛是否施用毒品，立即啟動「人車分離」措施，避免毒駕者繼續上路釀禍，陳男被驗出陽性後，警方立即依《道路交通管理處罰條例》第35條製單舉發，現場將車輛移置保管，後續也依規定採集尿液送驗，並追查是否涉及公共危險罪。

根據法規，駕駛經唾液快篩檢測陽性者，可處3萬元至12萬元罰鍰，駕照吊扣1至2年；若拒測，罰鍰更高達18萬元，並吊銷駕照，警方強調，毒駕行為對公共安全危害極大，易造成失控或高速行車事故，導致無辜民眾受傷或家庭破碎，此次查獲案正是透過科技手段與精準勤務執行，讓毒駕者無所遁形，將持續加強易發生事故路段、娛樂場所周邊等熱區攔檢，嚴格取締毒駕，保障民眾用路安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

陳男經毒品唾液快篩陽性，也是台中查獲毒駕首例。（警方提供）

毒品唾液快篩試劑。（警方提供）

唾液快篩試劑顏色代表的毒品種類。（警方提供）

