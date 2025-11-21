為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南警唾液毒品快篩抓到2毒駕 辦教育訓練熟悉快篩技巧

    2025/11/21 17:41 記者楊金城／台南報導
    永康警分局警方攔檢，用唾液毒品篩檢測試駕駛人有否毒駕。（警方提供）

    永康警分局警方攔檢，用唾液毒品篩檢測試駕駛人有否毒駕。（警方提供）

    全國接連發生毒駕肇事造成死傷案件，全國警察機關昨天（20日）起同步展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，台南市警察局第一分局、永康分局今天凌晨各查獲1件毒駕，市警局也已召集16個分局、5個外勤大隊（隊）舉辦教育訓練，由試劑廠商教導員警熟悉操作流程，快速掌握技術，再回到各單位進行後續教育訓練。

    台南市警局指出，今年1到10月，台南市查獲毒駕件數共916件。為全面強化取締力道，警政署引進「唾液毒品快篩」加強查緝，交通部也在11月19日公布修正法規，將唾液篩檢、拒測等程序明確入法，讓警方執法更具依據。

    台南市刑大毒緝中心指出，市警局採購最新型唾液毒品快篩試劑，檢測只需幾分鐘即可初步判定駕駛是否涉毒。為確保執法品質，這次導入的唾液快篩能檢出8類常見毒品，包括安非他命、甲基安非他命、愷他命、大麻、苯二氮平類、依托咪酯、甲基甲基卡西酮、鴉片類等。若檢測結果呈現陽性，警方將依《道路交通管理處罰條例》對駕駛人處以新臺幣3至12萬元罰鍰，另採取移置保管車輛、吊扣或吊銷駕照等處置；拒測者，罰鍰將更高達18萬元，此外，警方並依法進行尿液檢驗，追究公共危險罪與毒品等刑責。

    台南市警察局局長林國清說，毒駕害己又害人，南市警即日起全面加強取締毒駕，全力守護市民行車安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台南市警局召集外勤員警舉辦唾液毒品篩檢教育訓練，由試劑廠商教導員警熟悉操作流程，快速掌握技術。（台南市刑大提供）

    台南市警局召集外勤員警舉辦唾液毒品篩檢教育訓練，由試劑廠商教導員警熟悉操作流程，快速掌握技術。（台南市刑大提供）

