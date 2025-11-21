為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    月世界數百噸垃圾傾倒案 幕後首腦岡山區里長李有財父子拘提聲押

    2025/11/21 17:33 記者蔡清華／高雄報導
    李有財父子承租廠房堆放垃圾。（記者蔡清華翻攝）

    李有財父子承租廠房堆放垃圾。（記者蔡清華翻攝）

    高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，經收押指揮傾倒垃圾的蘇邦誠之後，進一步追查幕後首腦為現任無黨籍里長李有財，將他拘提到案，連同兒子李子森雙雙遭檢方聲押。

    檢察官嚴維德19日指揮警方、環保局、林務署至田寮3處山坡地履勘，現場遭不法集團傾倒大量家庭生活廢棄物約數百公噸，檢方19日起至台南、高雄搜索勗瑞、貿毅、侑鴻3家合法清運業者，以及岡山一家茶行等處，拘提傳喚蘇邦誠等多名被告到庭，並陸續拘提碧紅里長李有財、李子森父子檔，以及施山正等集團幹部到案。

    檢方查出，在台南立案的勗瑞、貿毅2家清除業者，於台南市收攬一般家庭垃圾，為省去處理費用，未將垃圾運入焚化爐處理，轉運到高雄岡山交由侑鴻公司承租廠房囤積垃圾，經累積一定數量後，由蘇邦誠開賓士車全程指揮手下駕重型曳引車將垃圾運到偏僻田寮山區產業道路邊傾倒，全案均由李有財父子幕後操控。

    檢方偵訊被告李有財、李子森、施山正後，均依涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

    集團以環保車合法向台南民眾清運家戶垃圾。（記者蔡清華翻攝）

    集團以環保車合法向台南民眾清運家戶垃圾。（記者蔡清華翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播