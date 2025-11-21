為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    一句「還要等你多久？」竟遭殺害 林家宏判無期 再賠家屬684萬元

    2025/11/21 17:28 記者林嘉東／基隆報導
    林家宏持摺疊刀殺死李男，法官判林男要給付李母684萬餘元。（記者林嘉東攝）

    男子林家宏作客友人家時，只因不滿李男催促他上樓，竟發狠將李男殺死。法院依殺人罪判林男無期徒刑後，李母向林男求償扶養費、慰撫金共台幣684萬餘元；基隆地院民事庭法官審酌，李男是李母的獨生子，也是李母喪偶後的生活惟一支柱，判林男要給付李母684萬餘元賠償。

    判決指出，32歲林家宏去年6月間，作客友人家時巧遇高姓舊識，2人聊到忘我，引發欲帶林男上樓的李姓男子不滿，嗆林「你是好了沒？」、「還要等你多久？」；未料，林男聽後，竟持折疊刀朝李男胸部、腹部猛刺2刀致死。基隆地檢署去年10月偵結，將在押的林男依殺人罪嫌起訴。基隆地院國民法庭今年5月，依殺人罪判處林男無期徒刑，褫奪公權終身。

    李母在林男獲判無期徒刑後，提告向林男求償包括醫療費、喪葬費、扶養費與精神慰撫金合計684萬餘元損害賠償。民事庭合議庭審酌，李是李母的獨生子，也是李母喪偶後之生活惟一支柱，林男僅因不滿李男催促他盡快上樓，就持刀刺死李男，手段極為凶殘，認為李母向林男請求684萬餘元賠償合理。

