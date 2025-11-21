女子違停遭查獲持毒 成桃園唾液毒品快篩被逮第1人

王姓女子（左2）涉嫌毒駕被警方查獲。（警方提供）

桃園市30歲王姓女子20日晚間10點50分，駕駛轎車違規臨時停車在龍潭區武漢路旁，市警局保安警察大隊員警巡邏經過，趨前關心時，看到轎車內有煙油、白色粉末，立即要求王女下車受檢，她因此成為桃園市以唾液毒品快篩試劑查獲的毒駕嫌犯第1人。

警政署為有效打擊毒駕，20日起實施毒品唾液快篩試劑檢測，當天晚間，保大員警巡邏發現王女違規停車，還目視發現她車內有毒品，起出安非他命0.44公克、依托咪酯煙油255公克等，王女配合警方以唾液毒品快篩試劑調查，發現王女涉嫌毒駕，訊後已依毒品罪、公共危險等罪嫌將她送辦，後續還要追查她的毒品來源。

警方說，去年全國移送毒駕約2000件，今年甚至已超過去年件數，面對毒駕逐年增加，而取締毒駕的事後檢驗，須等待2週到數月不等，影響偵辦效率；實施毒品唾液快篩試劑檢測後，警方若發現疑似毒駕、施用毒品等跡象，且符合駕駛人自願同意、車禍肇事、現場查獲持有毒品或吸食器等情形，駕駛人就須接受唾液毒品快篩試劑檢測。

一旦檢測陽性，駕駛人將依「道路交通管理處罰條例」處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，當場移置保管車輛與吊扣駕照1年到2年；拒絕檢測的駕駛人，則處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊銷駕照；警方後續還將依刑法等規定，採集尿液送驗，釐清駕駛人的公共危險等罪責。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

王姓女子持有安非他命等毒品。（警方提供）

