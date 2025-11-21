為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女子違停遭查獲持毒 成桃園唾液毒品快篩被逮第1人

    2025/11/21 17:13 記者周敏鴻／桃園報導
    王姓女子（左2）涉嫌毒駕被警方查獲。（警方提供）

    王姓女子（左2）涉嫌毒駕被警方查獲。（警方提供）

    桃園市30歲王姓女子20日晚間10點50分，駕駛轎車違規臨時停車在龍潭區武漢路旁，市警局保安警察大隊員警巡邏經過，趨前關心時，看到轎車內有煙油、白色粉末，立即要求王女下車受檢，她因此成為桃園市以唾液毒品快篩試劑查獲的毒駕嫌犯第1人。

    警政署為有效打擊毒駕，20日起實施毒品唾液快篩試劑檢測，當天晚間，保大員警巡邏發現王女違規停車，還目視發現她車內有毒品，起出安非他命0.44公克、依托咪酯煙油255公克等，王女配合警方以唾液毒品快篩試劑調查，發現王女涉嫌毒駕，訊後已依毒品罪、公共危險等罪嫌將她送辦，後續還要追查她的毒品來源。

    警方說，去年全國移送毒駕約2000件，今年甚至已超過去年件數，面對毒駕逐年增加，而取締毒駕的事後檢驗，須等待2週到數月不等，影響偵辦效率；實施毒品唾液快篩試劑檢測後，警方若發現疑似毒駕、施用毒品等跡象，且符合駕駛人自願同意、車禍肇事、現場查獲持有毒品或吸食器等情形，駕駛人就須接受唾液毒品快篩試劑檢測。

    一旦檢測陽性，駕駛人將依「道路交通管理處罰條例」處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，當場移置保管車輛與吊扣駕照1年到2年；拒絕檢測的駕駛人，則處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊銷駕照；警方後續還將依刑法等規定，採集尿液送驗，釐清駕駛人的公共危險等罪責。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    王姓女子持有安非他命等毒品。（警方提供）

    王姓女子持有安非他命等毒品。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播