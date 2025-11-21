撞飛夫妻、猶豫6秒落跑！彰化男酒駕奪命找太太頂罪 行車紀錄器「全說了」

黃男酒駕撞死人，台中高分院二審仍維持一審原判。（資料照）

彰化黃姓男子酒後開車撞飛散步夫妻，黃姓丈夫經搶救仍不治，黃男肇事後停留6秒即逃逸，甚至一路咒罵自語並企圖打電話請妻子頂罪，台中高分院今駁回黃男上訴，維持一審依酒駕致死與肇逃致死，應執行9年6月徒刑。

去年3月16日深夜，45歲黃男當天喝下威士忌後仍開車上路，行經彰化和美鎮時，因超速失控猛力撞上散步的黃姓丈夫與蘇姓妻子，黃姓丈夫撞上擋風玻璃後被拋飛，重摔進排水溝；蘇妻也被撞落溝渠，全身多處受傷。

肇事的黃男雖停車，但僅停6秒便踩油門逃離，不僅未報案救人，過程還一路大聲咒罵三字經，並用台語喊著「我會昏去哇」，顯見清楚意識到撞到人，途中甚至打電話給妻子，暗示若沒有證據「這件事應該就沒有了」，意圖讓妻子頂罪。

而路人目睹事故後立即通報救護，夫妻被緊急送醫，但黃姓丈夫因呼吸衰竭4月6日傷重不治，警方案發隔日逮捕黃男，他仍辯稱「是老婆開車」，但鑑識與行車紀錄器影像明確打臉，酒測值高達0.7毫克，酒駕事證明確。

彰化地院一審國民法庭審理時，行車紀錄器顯示他撞擊瞬間驚呼、停車、換檔、拉手煞車後才逃逸，明顯知道撞到人，國民法庭認為黃男涉犯酒駕致死罪（判7年2月）與肇逃致死罪（判4年8月），應執行9年6月，黃男不服上訴，台中高分院二審審酌認定，一審認事採證與量刑均無不當，也未違反程序法，維持一審原判。可上訴。

