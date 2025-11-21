假出金「台版金智秀」185罪總刑期706年半 詐團9人重判逾20年

假出金投資詐騙集團主謀「台版金智秀」歐俞彤在。（資料照，擷取自Instagram）

「台版金智秀」歐俞彤與竹聯幫弘仁會組長、男友吳漢威組織全台最大「假出金」投資詐騙集團「美樂公司」，經台北地院審理半年，今天宣判，主嫌歐俞彤重判24年，集團幹部也有9人重判逾20年，北院認定集團總計假出金8億4695萬餘元，致5082人受害，詐騙金額共158億4950萬多元。

合議庭認定歐俞彤共觸犯185罪，其中184件依詐欺犯罪危害防制條例之「3人以上共同以網際網路等傳播工具對公眾散布詐欺取財罪」論罪，24件各判處5年刑、160件各判3年6月，又依同條例「主持犯罪組織詐欺取財罪」判刑7年6月，總刑期為706年6月，合併應執行24年有期徒刑，比檢方起訴求刑的25年相去不遠。

請繼續往下閱讀...

除了歐俞彤判應執行24年徒刑，另75名共犯各判2年至22年不等徒刑，其中9人判刑20年以上，42人判10年至19年，僅25人刑期低於10年，其中1人僅犯洗錢罪獲輕判2年、緩刑5年、支付公庫120萬元，其餘75人皆判5年以上刑期。

判刑第2重的是許展裕22年半、王彥靖22年排第3，陳昱升、陳榕澤、白正冬、許晉榮、郭騵凱、徐琮庭6人各判20年。

本案起訴80人，但宣判僅76人，因另有2人審理期間逃亡通緝中，1人還在拘提中，1人因病不能到庭而停止審判，將另行審結。尚有22人在押。

審理期間，歐俞彤、許展裕等56人自白認罪，陳昱升、白正冬等19人否認犯罪，或否認刑度較重的發起、指揮犯罪組織詐欺罪，但皆事證明確，認定有罪。

合議庭認定該集團共以8億4695萬2464元的假出金，致詐欺集團向5082名被害人分別詐得高達158億4950萬2649元。認為被告均正值青壯，不思循正當途徑賺取財物，竟為貪圖一己之私而為本案犯行，造成民眾遭欺騙而受有重大金錢損失，且使贓款追回困難，楊巧晞等19人犯後飾詞否認犯行或否認情節較重罪名，態度不佳，認無悔意，分別量刑。

