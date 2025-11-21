天兵！無人機闖花蓮監獄 空投酒和檳榔給受刑人

花蓮監獄9月深夜發生全台首起無人機空投違禁品事件。（資料照）

花蓮監獄9月深夜發生全台首起無人機空投違禁品事件。一架無人機闖入籃球場上空，投下兩顆排球，管理人員從排球內找到4瓶威士忌與6包檳榔，顯示有人企圖走私物品入監，監獄隨即調包、埋伏，隔日成功逮到前來接應的陳姓受刑人，並循線查出操控無人機的29歲羅姓男子。

綜合媒體報導，事發在9月14日晚間10點，值班人員發現一輛可疑轎車停靠監獄圍牆旁，立即通報中央監控中心加強注意。不久後，一架無人機飛入球場上空投下兩顆排球，引起警戒，管理人員發現排球外觀有縫合、黏貼痕跡，切開後赫見威士忌與檳榔，研判有人預謀在隔天受刑人運動時撿取。

為避免驚動幕後操作者，監獄人員將原排球悄悄換成「誘餌球」，並在周邊埋伏守候。隔日放封期間，陳姓受刑人試圖靠近排球但被當場識破，之後移送花蓮縣刑大偵辦，警方追查後，透過監視器迅速掌握可疑車輛，並於10月15日在花蓮市逮捕羅姓男子，並查扣無人機、遙控器與電池等證物。

羅男落網後坦承犯行，表示是陳姓受刑人委託，才以無人機協助偷渡酒類及檳榔進監，他平日熟悉無人機操作，因此動起「空投走私」的歪念，以為可躲過監獄查緝。

花蓮監獄指出，這起事件為國內首次以無人機投擲違禁品的案例，已通報法務部並提高警戒。羅男擅自於限制區域操作無人機，明顯違反相關民航法規，恐面臨30萬至150萬元罰鍰，監獄也強調，若此類手法被利用走私毒品、手機或武器，恐造成重大安全風險，後果不堪設想。

