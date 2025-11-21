竹縣前勞工處長、副處長貪污判刑 縣府：再次召開考績會

新竹縣前勞工處長劉家滿、前副處長林東山貪污被判有罪，縣府表示，將再次召開考績會，若確認有重大違失，將依公務員懲戒法之規定，報請監察院審查。（資料照）

新竹縣前勞工處長劉家滿、前副處長林東山貪污被判有罪，縣府表示，將再次召開考績會依判決書所載具體事實與認定之違失情節，審慎檢討其行政責任。若確認有重大違失，將依公務員懲戒法之規定，報請監察院審查。

縣府表示，劉家滿和林東山2人在起訴移審後交保復職已改任縣府簡任秘書，2人之前在勞工處任內，涉未依規辦理廉政倫理規範登錄，並一審被判有罪後，縣府將再次召開考績委員會，依判決書所載具體事實與認定之違失情節，審慎檢討其行政責任。若確認有重大違失，將依公務員懲戒法之規定，報請監察院審查。

縣府表示，劉家滿、林東山分於今年3月6日跟2月4日被院方裁定羈押，依法自羈押日起停職，直到9月10日再由法院裁定交保，停職原因隨即消滅後，他們依公務人員保障法申請於9月15日復職，縣府並於9月16日將其職務調整為簡任秘書。

劉家滿9月22日申請自願退休，因其公務年資達36年，符合公務人員退休資遣撫卹法（下稱退撫法）所定退休條件，經縣府依法定程序審認其情形不屬於不得受理退休案之範圍，基於保障人員退休權益，受理其自願退休申請，並經銓敘部審定於11月2日退休生效。

縣府表示，依退撫法第79條規定，公務人員若於任職期間涉犯貪污治罪條例、刑法瀆職罪或其他利用職務權限之犯罪，於退休後經判刑確定者，將依法剝奪或減少其退休金。若未來法院判決確定後有喪失或停止領受退休金之情形，縣府將依法律規定辦理。

