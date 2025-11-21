屏東男「戒指卡指」無名指險壞死 消防員1神器化險為夷

屏東崁頂消防神速剪斷銀戒救指。（崁頂消防提供）

屏東縣崁頂鄉一名男子，左手無名指遭戒指緊緊「套牢」，手指腫脹發紫，痛到無法自行取下，20日上午9時許衝到崁頂消防分隊求救。消防員冰敷消腫無效，立即出動破壞剪，輔以束帶成功讓戒指鬆脫，且未傷及手指，男子才鬆了一大氣，直呼「差點就慘了！」

據了解，這名男子平日習慣戴戒指，近日不知是否天氣轉涼或手部活動導致腫脹，戒指越卡越緊，試過各種土方法都失敗，才緊急求助消防。崁頂分隊值班人員表示，男子抵達時手指已明顯腫脹發紫，若再拖延恐影響血液循環，造成永久傷害。隊員先以冰敷減腫，並用肥皂水降低摩擦力嘗試脫戒，但腫脹部位太嚴重，戒指卡死無法越過關節。

請繼續往下閱讀...

評估戒指為銀製材質較軟後，消防員立即改用破壞器材，在戒指上精準剪開一道裂口，避免傷及皮膚，再以束帶穿入兩側逐步擴張鬆開，短短幾分鐘就順利移除戒指，男子手指雖仍腫痛，但血流恢復正常，無二次傷害。處置完畢，隊員還貼心提醒他後續多觀察腫脹變化，若有麻木或持續疼痛務必就醫。

崁頂分隊強調，這類「戒指卡指」案件相當常見，尤其秋冬手部易水腫，或從事勞動、高溫環境下配戴緊圈戒指，更易出問題。若手指出現脹痛、發紫或戒指越戴越緊，千萬別硬拉硬扯，恐加劇傷害；正確做法是抬高手臂減腫、冰敷或抹潤滑劑，若無效應盡速求助消防或醫療單位。

屏東崁頂消防神速剪斷銀戒救指。（崁頂消防提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法