    首頁 > 社會

    毒駕執法新制開跑 警政署統計至今查獲10件毒駕

    2025/11/21 16:16 記者邱俊福／台北報導
    毒駕執法新制開跑，警政署統計至今查獲10件毒駕。（記者邱俊福攝）

    毒駕執法新制開跑，警政署統計至今查獲10件毒駕。（記者邱俊福攝）

    為有效打擊吸食毒品後駕車案件，警政署研議已久的「毒品唾液快篩試劑檢測」執法策略，經會同交通部增訂相關法規後，昨天正式全面上路執法，經統計，至今天中午，全國各警察機關透過唾液毒品快篩檢測，共查獲10件快篩檢測陽性毒駕案，當中以台北市3件、均呈安非他命陽性最多。

    昨天下午4時許，警政署通令全國各警察機關正式啟動唾液毒品快篩試劑執法。高雄市警察局鳳山分局昨晚7點許在鳳山大東一路攔檢盧姓男騎士，以唾液毒品快篩試劑檢測結果呈海洛因毒品陽性，當場禁止其駕駛，移置保管車輛，成為毒駕執法新制首件查獲案件，後續將採集盧男尿液檢驗，待尿液檢驗報告出爐，確認有吸食毒品，再行移送高雄地檢署偵辦，追究公共危險與毒品罪嫌。

    經統計毒駕執法新制上路至今天中午，全國共查獲10件，除高雄市的首件案件外，台北市警察局昨晚自辦「擴大取締酒駕、毒駕兼防制危險駕車勤務」，查獲3件毒駕案最多，唾液毒品快篩試劑檢測結果呈均呈安非他命陽性，其次為新北市警察局分別在三重與林口各查獲1件，而桃園市、新竹市、台中市與台南市則各查獲1件。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

