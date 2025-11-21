曖昧別人女友遭「刺青男」圍毆 助勢男沒「包腳」判無罪

楊姓男子被控開車到場拿手電筒助勢圍毆，被害人指認刺青特徵與實際不符，監視器也無法證實出手，台南地院判無罪。（記者王捷攝）

邱姓男子懷疑被害人與他的林姓女友聊天太露骨，去年9月約被害人在安南區顯宮公園碰面，再帶往對面停車場與友人會合，眾人持球棒或徒手圍毆被害人，並出言恐嚇。到場「助勢」的楊姓男子被控拿手電筒毆打被害人，對方指稱遭「刺青刺到膝蓋」的男子毆打，但楊男沒有刺青，台南地方法院認定舉證不足判無罪。

檢方起訴指出，楊男當天開一輛白色汽車到場，持手電筒敲打被害人頭部及身體，造成對方髖部與左手挫傷，遭依妨害秩序與傷害罪起訴，但楊男到案一概否認，辯稱只是接到友人來電說與人糾紛，要他過去助勢，他到場後只在停車場聊天，沒有看到打人。

法院檢視被害人在警詢與偵查中的多次陳述，發現他對白色汽車上有一男一女、女子是否下車、男子以手電筒攻擊部位，前後說法不同；被害人又稱，駕駛雙腳有刺青到膝蓋，但法院勘驗楊男雙腳確認並無刺青，其他在場人也未指證他出手，停車場監視器畫面只見白色汽車進出，無從辨識他是否下車或動手。

判決並提到，被害人未提到另有助勢者，與楊男同行的女子則說她到場後一直坐在車上，也沒有看到打架情形，與楊男稱到場僅聊天的說法一致。

台南地院認為，檢方提出的證據難以排除合理懷疑，未達認定被告有罪的程度，依罪證有疑、利於被告原則，對於楊男被訴妨害秩序與傷害部分宣告無罪，全案仍可由檢方上訴。

