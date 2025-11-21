Abc牙醫聯盟詐健保5700萬 診所拒繳739萬罰款遭扣帳戶急清償

余姓負責人得知期貨帳戶被凍結趕緊抱錢償還739萬罰金。（記者黃佳琳翻攝）

國內知名連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」涉詐領健保5700多萬元案，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷等25人獲緩起訴處分，但健保署針對詐領健保費開出罰單，其中鳳山診所的俞姓負責人拒繳739萬罰款，遭移送至行政執行署強制執行，俞男得知名下3個期貨帳戶被扣押後，才乖乖繳清罰金。

2023年底，高雄檢警搜索「Abc牙醫聯盟」診所，約談創辦人謝尚廷、董事長謝尚人兄弟等多人，查出聘用海歸牙醫看診，但這些人卻未在國內取得醫師資格，10年來涉嫌詐領健保費共5700多萬元，謝等人到案坦承犯行，獲檢方緩起訴處分，並其中涉案的李姓等9名密醫，若無法在2年半內取得執照，將改依違反醫師法起訴。

健保署也針對「Abc牙醫聯盟」旗下各診所開出罰單，其中其中鳳山診所的俞姓負責人今年9月收到739萬罰單後，因拒繳遭移送至行政執行高雄分署強制執行。

執行官收案後，立即全面清查余姓負責人名下財產，除迅速扣押其股票、銀行存款、不動產等資產外，更進一步扣押其期貨帳戶；由於期貨交易具高槓桿特性，帳戶被扣押對余男的財務運作造成極為重大的影響，余男得知期貨帳戶遭到扣押，趕緊籌錢一口氣還掉739萬元罰款，高雄分署在確認款項入帳後，立即辦理撤銷扣押程序，順利幫國庫入帳。

