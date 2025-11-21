假出金詐騙5千人逾157億 「台版金智秀」歐俞彤判刑24年

美樂集團首腦歐俞彤。（圖擷取自Instagram）

外形亮眼的26歲女子歐俞彤，被網友封為「台版金智秀」，她與竹聯幫弘仁會要角、男友吳漢威，合組全台最大「假出金」詐騙集團「美樂公司」，架設逾2230個假股票投資網站與假出金APP，吸引5080名被害人上當受騙，詐騙所得高達157億1240萬餘元，台北地檢署指揮警方執行「斬金專案」破獲，今年4月起訴80人；台北地院今天宣判，將主嫌歐俞彤判處應執行24年有期徒刑。可上訴。

主嫌26歲女子歐俞彤身材姣好，外貌神似韓星金智秀，她原本在台中當飯局妹，去年與竹聯幫弘仁會組長吳漢威，共組假出金，專門幫投資詐騙集團設立換匯公司，一方面協助跨國詐騙集團收取詐騙款，並以虛擬貨幣進行層層轉匯洗錢，為詐騙團設立金流斷點。

請繼續往下閱讀...

此集團的犯罪模式，是先由電信詐欺機房（電信流）成員，透過網路系統商（網路流）的非法話務系統，架設超過2230個假投資網站、手機應用程式APP，待被害人受騙而交付投資款時，再指派「出金手」以郵局臨櫃匯款等方式，將被害人的「出金」匯入其指定的帳戶，製造被害人以為真的有獲利的投資假象，致被害人誤信是正當投資管道，而持續投入大量資金。

北檢指揮新北市刑警大隊偵辦，從去年底起先後發動4波收網，今年4月18日依加重詐欺、組織犯罪、洗錢等罪起訴80人，對歐俞彤具體求刑25年，60名共犯各求刑10年至22年。起訴時有51人在押，創下單一詐案羈押人數最高紀錄。歐女的男友吳男等十餘人仍逍遙海外，通緝中。

北檢8月18日第2波起訴核心成員林郁妘、劉峻源等18人，這波有221名被害人，詐欺金額為7.7億餘元；兩波共起訴97名被告（其中1人也在第1波起訴名單），被害人一共5301人，總詐欺金額逾164億元。

北檢打詐預警中心去年透過銀行的臨櫃異常匯款從中發掘線索，發現大規模詐欺組織犯罪，其假出金網站和APP逾千個，檢警去年12月成立「斬金行動」專案偵辦，前後發動5波搜索拘提，破獲這個全台最大假出金詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法