    首頁 > 社會

    桃園樂天棒球場辦「火球祭」前 消防局先演練搶救火災

    2025/11/21 14:27 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府消防局青埔消防分隊在樂天桃園棒球場辦理火災搶救演練。（桃園市政府提供）

    桃園市政府消防局青埔消防分隊在樂天桃園棒球場辦理火災搶救演練。（桃園市政府提供）

    「火球祭」活動23日將在樂天桃園棒球場舉辦，桃園市政府消防局青埔消防分隊提前於20日在同一場地舉辦火災的搶救演練，加強民眾使用場所的防災準備、救災動線規劃，並強化棒球場周邊的各消防分隊，於舉辦活動時的任務分工、災害通報、應變程序等。

    搶救演練是模擬棒球場發生大規模火警，且火勢有向外延燒風險，消防隊員們依據建物特性、結構配置、周邊環境評估，完成搶救部署與戰術推演；過程中除球場員工啟動自衛消防編組，執行初期滅火、通報程序與引導民眾避難，再由消防隊員抵達後進行佈設水線投入搶救，並出動雲梯車協助滅火與救援，非常逼真。

    青埔消防分隊長楊超鈞說，演練目的是提升業者與民眾對公共場所安全重要性的重視，相信讓業者與員工具備足夠的危機意識與正確處置能力，才能在真正事故發生時發揮最大效益，守護現場安全、降低災害風險。

    桃園市政府消防局青埔消防分隊在樂天桃園棒球場辦理火災搶救演練。（桃園市政府提供）

    桃園市政府消防局青埔消防分隊在樂天桃園棒球場辦理火災搶救演練。（桃園市政府提供）

    桃園市政府消防局青埔消防分隊在樂天桃園棒球場辦理火災搶救演練。（桃園市政府提供）

    桃園市政府消防局青埔消防分隊在樂天桃園棒球場辦理火災搶救演練。（桃園市政府提供）

