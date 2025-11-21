網傳澎湖隨機翻車怪盜 馬公警迅速逮嫌建議預防性羈押

隨機翻車怪盜竊取車廂零錢，提供買菸吃檳榔用。（馬公警分局提供）

連日來澎湖臉書社團，接連出現可疑男子在街頭，隨機翻找汽機車置物空間並竊取財物情事，引發民眾恐慌與討論。馬公警分局迅即組成專案小組，並鎖定涉嫌人展開連日跟監與埋伏，今（21）日凌晨埋伏逮人，並移送法辦。

馬公警分局調查指出，今日凌晨在馬公市朝陽路167巷周邊發現曾姓男子，正翻動路旁機車置物箱，並意圖竊取置物箱內之零錢包時，在旁埋伏多時的馬公偵查隊副隊長蔡進特及實習生楊仁豪見狀，迅即上前依現行犯將其逮捕。

曾嫌到案後已坦承犯行，經警方初步調查，曾男於今年已累計犯下17起竊盜案件（警方移送14件、尚未移送3件），行跡反覆，嚴重危害社區安全。馬公警分局除將從嚴依法究辦外，也將建請檢察署採取預防性羈押，遏止不法歪風，確保轄區治安及民眾財物安全。

馬公警分局長林彥濬呼籲民眾對於生活環境周邊可疑之人事物應提高警覺，若發現有疑似犯罪行為時務必儘速向警方報案。

涉案曾姓嫌疑人多次移送法辦，都因微罪釋放，因此成了累犯，捉了又放、放了又捉，儼然成為不定時炸彈，所以警方此次除移送外，也建議採取預防性羈押，讓馬公街頭暫時回復平靜。

馬公警方主動依據臉書社團公布影像，循線查獲翻車怪盜。（馬公警分局提供）

