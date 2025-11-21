為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市公館餐酒館招牌突掉落 1車遭砸中

    2025/11/21 14:23 即時新聞／綜合報導
    台北市公館商圈店家招牌於今天凌晨1點多突掉落，砸中一輛汽車。（翻攝自@zheng_weize/Threads）

    台北市公館商圈店家招牌於今天凌晨1點多突掉落，砸中一輛汽車。（翻攝自@zheng_weize/Threads）

    台北市公館商圈店家招牌於今天凌晨1點多突掉落，砸中一輛停在路邊的汽車，所幸當時沒有民眾經過，警方接獲民眾報案，立刻到場協助拉起封鎖線。

    綜合媒體報導，該店是一家知名連鎖餐酒館「阿薄郎台式小酒館」，警方現場確認，只受損車一輛、無人受傷，立即拉起封鎖線，以確保路人安全。

    有網友凌晨買宵夜，經過此路段，突然碰一聲超大聲，拍下招牌掉落的驚險畫面，而店家也在下方留言回應：「昨日深夜，本店門口招牌不慎脫落，所幸未造成人員受傷。目前已知有一輛停放車輛受到影響，本店已於第一時間至警察局完成備案，並積極尋找車主，以協助後續修繕與理賠事宜。如車主本人看到此訊息，敬請與我們聯繫，我們將全力妥善處理。同時也非常感謝第一位發文提醒的朋友，讓我們能迅速了解狀況並即時處置。目前現場已完成安全檢查，無再次掉落之風險，請各位安心。本店營運並未受到影響。」

    網友留言回應「….現在真的覺得出門好恐怖，一下冷氣、一下招牌，還有汽機車…….」、「所以走路盡量走騎樓裡 不然一下室外機一下又招牌一下又磁磚脫落的」、「好險下面薄郎」。

    在 Threads 查看

