網路口角約談判！1車5人驚見「大軍壓境」 氣勢瞬間弱掉挨揍

台中市李姓與洪姓男子互不相識，僅因網路起口角就相約碰面談判，當天李男一方1車5人先抵達，驚見對方竟7車共11人以「大軍壓境」姿態趕抵，震憾場面讓李男一方氣勢瞬間弱掉還挨揍，所幸警方獲報迅速到場，一行人隨即駕車離去，但隨後仍一一被警方揪出，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

轄區太平分局今天說明案情指出，12日凌晨0時50分許，警方獲報「921公園附近有民眾酒醉喧嘩妨礙安寧」案件，員警於0時59分到場，於1時3分許發現公園旁巷弄內有多部轎車聚集，一行人見警如驚弓之鳥隨即駕車離去，員警發覺有異主動查處，發現李男（29歲）與其友人共5人。

李男表示，日前與洪男（21歲）在網路上細故互相留言攻訐，遂約至此地談判，才剛到不久就見巡邏車，對方隨即一哄而散，幸未有嚴重衝突，後李男及友人向警方表示，有遭對方推打，將自行驗傷，暫不提傷害告訴。

經檢視影片，洪男一方共11人分乘7輛轎車於1時許陸續聚集，期間見巡邏車隨即一哄而散，經調閱監視器畫面，鎖定主要涉案人員共計13人，目前已將涉案甲方洪男等6人及乙方李男等5人通知到案，今日續通知甲方涉案2人到案，另持續擴大清查在場助勢其他涉案人，全案將依刑法妨害秩序（聚眾鬥毆）罪、傷害罪等移送偵辦。

太平分局呼籲，民眾如遇糾紛情事，應循正當管道處理，切勿以暴力或其他違法手段解決問題，警方對於違法案件均依法究辦，維護社會安寧秩序。

