吃紅單罰8萬5裝沒事 酒駕男戶頭剩1000元靠媽救火

萬姓男子2024年在墾丁酒駕遭裁罰8萬5千元卻遲遲不繳，經移送強制執行後，行政執行署台南分署查扣存款僅1千多元，最後由萬男的母親出面一次繳清全數欠款。

台南分署指出，26歲的萬男2024年7月開車行經屏東縣恆春鎮墾丁路，被屏東縣政府警察局恆春分局攔查，酒精濃度檢測超過規定標準，遭交通部公路局高雄區監理所裁罰8萬5千元，卻在繳款期限屆滿後仍未繳納，因此由屏東監理站移送法務部行政執行署屏東分署強制執行，再移轉台南分署接手。

台南分署接案後，在今年6月展開調查，發現萬男名下有存款帳戶可供執行，於是核發執行命令向金融機構扣押存款，但實際扣得金額僅1396元，全數交由屏東監理站收取，與裁罰金額差距仍大，案件持續在執行程序中。

萬母得知萬男欠繳酒駕罰單，主動到台南分署繳清剩餘8萬3千多元，協助償還全數裁罰金額，案件也因此執行完畢，結束這段因酒駕衍生的強制執行程序。

台南分署表示，為配合行政院推動的五打七安政策，將持續加強執行酒駕等各類罰鍰案件，守護治安、食安、道安、工安、校安、居安與資安，維護社會公義。也提醒民眾若因經濟困難無法一次清償，可檢具相關證明申請分期繳納，若仍拒不繳納，分署將依法強力執行，呼籲民眾勿心存僥倖、挑戰公權力。

