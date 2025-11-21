為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    扯！男開車路口沉睡礙交通 警叫醒赫見手握毒品疑毒駕

    2025/11/21 14:20 記者謝武雄／桃園報導
    員警敲車窗叫醒開車在路口沉睡、手握毒品的邱姓男子（中）。（桃園市警察局提供）

    員警敲車窗叫醒開車在路口沉睡、手握毒品的邱姓男子（中）。（桃園市警察局提供）

    桃園市警方昨天中午11點接獲通報，桃園區龍安街出現塞車異常狀況，員警到場發現是1輛白色轎車停在龍安街近文中路口（往中山路方向），後車駕駛抱怨白色轎車已經停了1個多小時，員警觀察白車駕駛躺在駕駛座上沉睡，敲車窗叫醒盤查29歲邱男，赫見他手裡還握著疑似毒品依托咪酯（喪屍菸彈），恐涉毒駕，當場查扣並將人車帶回調查，今依違反毒品危害防制條例將移送桃園地檢署偵辦。

    桃園警分局龍安派出所昨午接獲報案，由巡佐王人賢、警員徐良諭前往處理，發現邱男躺在駕駛座上沉睡，手裡還握著毒品，邱男被叫醒時還一臉茫然樣子，員警將邱帶回所內調查、訊問。

    邱男向警供稱，到新店幫朋友慶生，由於整夜狂歡沒睡覺，結束後駕車要返回樹林住處，半路不知不覺睡著，也不知道為何會開到桃園。邱男雖然否認吸毒，但警方以試劑檢測他所持有的疑似毒品之物，確認是依托咪酯（喪屍菸彈），另也採尿送驗，全案以違反毒品危害防制條例送辦。

    員警敲白色轎車車窗，叫醒手握毒品的邱姓男子（右）。（桃園市警察局提供）

    員警敲白色轎車車窗，叫醒手握毒品的邱姓男子（右）。（桃園市警察局提供）

    邱姓男子開白色轎車（左）停在龍安街近文中路口1小時多，阻礙交通，警方獲報來處理，敲車窗叫醒邱男時見他還手握毒品。（桃園市警察局提供）

    邱姓男子開白色轎車（左）停在龍安街近文中路口1小時多，阻礙交通，警方獲報來處理，敲車窗叫醒邱男時見他還手握毒品。（桃園市警察局提供）

