小兵立大功！台南後壁火警 高壓細水霧消防車秒控火勢

台南後壁三合院今天凌晨火警在幫浦消防車支援下很快撲滅火勢。（消防局第一大隊提供）

台南市後壁區竹新里1處三合院今天（ 21日）凌晨3點多發生火警，台南市消防局119派員搶救，建物外部已冒出濃密黑煙且有爆裂聲，伴隨高溫，周邊物品及住宅內部存在延燒風險。救災人員立即利用皮卡改裝的高壓細水霧消防車出水滅火攻擊，火勢很快就獲得控制，成功避免火勢擴大成更大規模災害且有效減少屋主水損。

第一時間，鹽水、後壁消防分隊先趕抵，後續白河、新營、柳營等分隊支援到場，火勢很快撲滅。

台南市消防局局長李明峯表示，高壓細水霧滅火設備，對於南市的古蹟建築與文物也是相當適用，當火災發生時藉由細水霧，可以有效防止傳統水柱衝擊所帶來的破壞，讓古蹟文物的安全維護更有保障。高壓細水霧設備能有效抑制火勢，又可大幅降低水損。

消防局第一救災救護大隊大隊長邱國楨說，隨著時代轉變災害類型跟以往大不相同。幫浦消防車車上高壓細水霧設備具有高效省水又導電絕緣的特點，且機動性佳，可游刃有餘的快速穿梭在巷弄之間，不僅能精準控制火勢，更減少後續財物受損。

台南市消防局目前分4梯次舉辦「幫浦消防車運用共識營」，共計162名外勤中隊長以下幹部參與，藉由分梯次課程統一裝備運用觀念、強化戰術理解，全面提升南市現場滅火效能。

李明峯說，幫浦消防車自2023年由台南市率全國之先研發推動以來，因具備「靈活、快速、高效」等特性，出水快、布署人力少、降溫快、減少用水、小型車容易穿梭，逐漸成為第一線火災應變不可或缺的主力裝備。其出勤次數從每月20多件快速成長至目前月均120多件，顯示其應用面向日益廣泛，包含住宅火警、廠房火警、初期火勢控制及延燒防止等，都展現高度效益。

