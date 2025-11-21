深夜執勤突見機車路倒、青年癲癇昏迷 暖警「即刻救援」助送醫

林員見機車路倒衝到現場查看。（警方提供）

豐原分局前馬路19日晚間上演暖心一幕！一名19歲青年在路旁突發癲癇昏迷，所幸正巧被執勤中的保大林姓警員發現，立即通報救護並協助送醫，讓青年在最短時間內獲得治療，而這起「即刻救援」的緊急行動，也被同仁稱為是「門崗勤務中也能救人一命」的典範。

事情發生在19日深夜10時許，保安警察大隊第二中隊於豐原分局駐地門口執行門崗勤務，林姓警員當時正在大門口守望，發現對面中山路突然有一輛機車倒地，兩名民眾倒臥路旁，他毫不猶豫衝向現場查看，第一時間詢問是否需要協助，只見騎車母親慌張不已，不斷呼喊她的19歲兒子。

原來，兩人騎機車雙載返家途中，兒子突然癲癇發作，整個人從後座摔落，當場陷入昏迷，母親也因急煞而摔倒。

林員第一時間判斷患者生命恐有危險，立即向分局勤指中心回報並請協助通報119前來救護，救護車抵達後，林員也協助救護人員共同將患者送往衛福部豐原醫院急診室救治，成功讓患者於最短時間內獲得必要醫療協助。

保大表示，林員能於民眾危急時即刻主動詢問、協助，展現警察專業與同理心，令人深受感動，對其主動作為與義行，充分體現「人飢己飢、人溺己溺」的精神，將持續秉持同理、安全、服務的理念，全力守護市民。

後座青年突然癲癇發作摔落，林員（圖右）協助送醫。（警方提供）

