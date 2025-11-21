為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒駕執法新制 北市首日即查獲3毒駕案件均呈安非他命陽性

    2025/11/21 13:41 記者劉慶侯／台北報導
    北市警舉辦「擴大取締酒駕、毒駕兼防制危險駕車勤務」。（記者劉慶侯翻攝）

    北市警舉辦「擴大取締酒駕、毒駕兼防制危險駕車勤務」。（記者劉慶侯翻攝）

    為積極打擊毒駕犯罪，台北市警察局於11月20日唾液毒品快篩檢測執法啟動首日，自辦「擴大取締酒駕、毒駕兼防制危險駕車勤務」，當場查獲毒駕案件3件，均呈安非他命陽性，並依試劑呈陽性反應結果，當場開立罰單、車輛移置保管、吊扣其駕駛執照，有效遏止毒駕行為。

    北市警局表示，交通部及內政部於今（114）年11月19日修正並頒布「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4，新增條文主要是為推動唾液毒品快篩試劑成為第一線員警執法檢測工具，並明確對車輛駕駛人實施唾液毒品快篩試劑測試之檢測程序及拒測處置作為，以防制毒駕危害。

    另，警政署針對唾液毒品快篩試劑的使用時機、執法流程及相關法規等，於同（114）年11月20日函發「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，正式啟動唾液毒品快篩試劑執法。

    北市警局於執法首日，依法將疑似毒駕駕駛人攔查後，告知其執法程序及快篩試劑使用方式、保存期限等規定，全程錄音錄影，以保障駕駛人權利；若拒絕檢測者，則重處18萬元罰鍰、車輛移置保管及「吊銷」駕照等行政處分，請駕駛人應配合警方執法。

    警方表示，首日運用唾液毒品快篩試劑，查獲毒駕案件3件，均呈安非他命陽性，北市警局將持續加強毒駕執法力道、守護市民生命財產安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    北市警舉辦「擴大取締酒駕、毒駕兼防制危險駕車勤務」。（記者劉慶侯翻攝）

    北市警舉辦「擴大取締酒駕、毒駕兼防制危險駕車勤務」。（記者劉慶侯翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播