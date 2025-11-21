3個月遭假檢警騙走8300萬 新北婦揭血淚史籲勿上當

婦人控訴遭假檢警詐欺，3個月被騙走8300萬，她已提告，目前由北檢偵辦中。（資料照）

新北市一名婦人今年4月遭詐騙集團以「假檢警」手法詐欺，詐團以「婦人也是詐騙被告、不配合辦案就羈押你」，要求婦人更改網銀帳戶密碼並設定約定轉帳帳戶，把存款轉入「金管會」監控的帳戶內；被害者受騙賣掉名下股票、解除保單，短短3個多月遭捲走高達8300多萬元存款，她除提告盼望「真檢警」能揪出這些不法之徒外，亦透過前新北地檢署黑金組檢察官、律師何克凡向社會大眾揭露這種詐欺手法，希望民眾勿再受騙；目前此案由台北地檢署偵辦中。

何克凡提醒，真正的檢警不會要求民眾提供網路銀行帳號密碼、不會要求民眾設定約定轉帳帳戶，更不會透過LINE偵訊，若民眾遇到類似情形，務必謹慎處置。

請繼續往下閱讀...

據了解，婦人是在今年4月初接到一個沒有顯示門號的電話，對方自稱是中華電信風險控制部門員工，說有不詳人士拿她的身分證辦門號，指示她跟165反詐騙專線聯絡，這時被害者已墜入詐團陷阱。

假165專線人員接手後恫嚇被害者：「有人遭詐騙匯到你帳戶好幾千萬，你也被告了，你是詐團成員之一，請配合偵查」，要求她加入LINE群組，裡面除了假165專線人員，還有假警察及政風處人員，說是配合辦案，且有政風人員監看，可確保警察及165反詐人員不會索賄，之後以「偵查不公開」為由，要求婦人「封口」不能跟任何人包括家人談及此事。

4月間，換詐團假檢察官接手，透過「LINE」與被害者聯繫，恫嚇她「不配合辦案就羈押你」，要求婦人把凱基銀行存款，全部轉到「金管會」幫她開立的元大銀行帳戶以便監管，另以繳交1200萬訴訟擔保金等騙術，騙被害者更改網銀帳戶使用者、密碼，並賣掉股票、解除保單，把款項全都匯入帳戶內。

詐團更以變造「戶名」方式，取信被害者匯入元大帳戶內為婦人所有，並要她將其凱基帳戶約定轉帳帳戶設定為元大帳戶，如此一來每日轉帳額度即可高達300萬元，之後詐團登入網銀輸入帳戶密碼，在短短3個多月偷偷轉帳約70次，把婦人8300多萬元存款通通捲走。

今年7月間，被害者發現群組內訊息都沒有人讀，才開始心生懷疑，登入凱基銀行網路銀行帳號，並撥打台中地檢署電話，才發現受騙，向警方提告，此案目前尚在調查中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法