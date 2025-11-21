苗栗16歲學生無照騎車撞另輛機車 掉落水溝昏迷

16歲學生無照騎車撞上另輛機車，少年掉落水溝昏迷。（民眾提供）

一名16歲男學生今（21）日早上7點多無照騎車前往苗栗縣苑裡鎮學校上學途中，在苑裡鎮田心16路與田心7路口跟43歲鄧姓男子發生碰撞，16歲男學生因猛烈撞擊力道直接被撞落到一旁排水溝，機車也毀損嚴重，救護人員到場時發現少年已經昏迷；鄧男則右小腿與左肩疑似骨折，雙雙送醫，詳細肇事原因仍待警方釐清。

轄區通霄警方表示，事發當時少年疑似騎機車前往學校上學，騎乘機車沿田心16路東往西直行；鄧姓男子正前往上班，騎機車沿田心7路北往南直行，雙方於路口發生碰撞，警方獲報到場後，少年已經昏迷，鄧男則有明顯外傷，雙雙送醫。

苗縣府消防局指出，當時發現該名男學生摔入大排水溝內，救護人員將其抬至馬路邊後給予頸圈、長背板固定、非再吸入型面罩送醫；鄧男右小腿與左肩疑似骨折，給予頸圈、長背板固定、抽氣式護木固定後送醫。

通霄警方指出，相關肇事原因與案情仍待釐清，鄧男無酒駕，昏迷男學生則帶抽血檢驗，並將釐清當時是否車速過快。

