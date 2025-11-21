為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    網戀變噩夢！男網友自稱竹聯幫 台中人妻超商崩潰大哭「我好害怕」

    2025/11/21 12:29 記者蔡淑媛／台中報導
    人妻網戀卻是網路交友詐騙，在超商ATM前情緒失控大哭，女警及時阻詐。（民眾提供）

    人妻網戀卻是網路交友詐騙，在超商ATM前情緒失控大哭，女警及時阻詐。（民眾提供）

    台中一名家庭主婦疑遭網路交友詐騙，上週在超商ATM前情緒失控大哭，被迫要花3萬6000元購買禮物卡當「見面誠意」，還遭對方恐嚇自稱「竹聯幫成員」，店員見狀急報警，婦人看到警方哽咽喊「我好害怕！」幸警方即時介入，成功阻詐。

    中市警第四分局春社派出所調查，女子透過社群平台結識男網友，對方以甜言蜜語博取信任後，先要求她提供信用卡資料與額度，接著更說若想「正式見面」，必須先購買價值3萬6000元的禮物卡作為「誠意保證」，女子愈想愈不對勁，卻又被對方以「查得到你家」、「對你家人不利」等語恐嚇，使她徹底崩潰，最後在超商ATM前失聲痛哭。

    警方獲報抵達時，她仍不斷顫抖、哭喊「我真的很害怕！」對方還恐嚇有她的電話，要她的地址，警方強調這是典型網路交友詐騙後，並耐心說明「他叫妳拍卡片、叫妳買點數卡？這就是標準詐騙。」有些詐騙還會假借竹聯幫名義，甚至傳血腥照片恐嚇，全是假的。

    女子在警方反覆安撫下，逐漸冷靜，得知自己尚未付款，放下懸著的大石。

    警方提醒，網路交友若出現「要求匯款、購買禮物卡、代為驗證帳戶、提供個資」等情形，就是詐騙常用話術；如有疑慮應立即撥打165反詐騙專線或110查證，避免遭恐嚇或財損。

    人妻網戀卻是網路交友詐騙，被迫要花3萬6000元購買禮物卡當「見面誠意」，還遭對方恐嚇自稱「竹聯幫成員」。（民眾提供）

    人妻網戀卻是網路交友詐騙，被迫要花3萬6000元購買禮物卡當「見面誠意」，還遭對方恐嚇自稱「竹聯幫成員」。（民眾提供）

