500公斤毒品走私案判刑 澎湖展現緝毒決心

澎湖海運淪為運毒管道，各單位加緊查緝把關。（海巡署提供）

毒品走私氾濫，成為澎湖檢警調共同打擊犯罪目標，澎湖地方法院宣判徐國倫等4人走私500公斤第4級毒品案，徐國倫處有期徒刑5年3月、朱凱睿處有期徒刑3年6月、陳健坤處有期徒刑5年8月，不知情陳姓男子無罪。

判決書指出，2024年底由「李承恩」以通訊軟體Telegram，邀約朱凱睿共同運輸毒品，承諾朱事成得獲利5萬元，朱同意後，遂邀同經營貨運行陳健坤共同運輸毒品，並向陳表示事成給付1至2萬元報酬，朱及陳隨即等候「李承恩」之指示。復於今年1月23日晚間9時許，由「李承恩」聯繫朱凱睿，表示已將毛重達508.26公斤甲基苯丙酮分裝放入20箱紙箱內，並放置於朱管領澎湖三官殿後方倉庫內。

朱隨即聯繫陳健坤，陳攜同貨運行員工，將裝有毒品紙箱以塑膠膜封膜包起，置入棧板內，交由陳健坤暫為保管，並於翌日9時許，載運至澎湖縣龍門港，並寄送嘉義布袋漁港，朱則自澎湖搭乘國內班機前往高雄等候指示。

今年1月24日凌晨，徐國倫向陳姓友人借用貨車，前往嘉義布袋漁港，並將貨車停靠於港外空地，接獲船運公司到貨通知後，由朱凱睿駕駛貨車進入領取毒品，再由徐國倫駕駛貨車北上欲返回桃園市楊梅區，行經苗栗縣時，因警事前已接獲情資，由桃園地檢署檢察官指揮警察逕行搜索，案經海巡署偵防分署苗栗查緝隊報告桃園地檢署檢察官及桃園地檢署檢察官指揮桃園市政府刑事警察大隊偵查後起訴及追加起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

遏阻澎湖成為運毒中繼站，查緝毒品成為重點工作。（海巡署提供）

