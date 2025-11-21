為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    機車與轎車碰撞卡車底 路人見義勇為救她一命

    2025/11/21 12:03 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市賴姓女騎士行經西定路時，與李姓男子的機車發生碰撞，賴婦倒地被李車的前輪輾過，卡在前、後輪間車底下，還好賴婦獲救後，意識清楚，送醫急救後暫無生命危險。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市1名20歲李姓男子昨天下午駕車行經西定路時，與賴姓女騎士發生碰撞，賴婦倒地後慘遭李車的前輪輾過，卡在前、後輪間車底下，熱心路人見狀紛紛協助將賴婦救出，還好賴婦獲救後，意識清楚，送醫急救後暫無生命危險。

    基隆市警四局中山派出所昨天下午2時許獲報，西定路發生轎車與機車碰撞事故，20歲李姓男子駕駛藍色轎車，與48歲賴姓婦女騎的機車發生碰撞，賴女卡在車輪底下， 動彈不得，路人見狀報案後，協助將困在車底的賴婦救出，還好賴婦意識清楚，送醫急救後暫無生命危險。

    警方調查，李男駕車經過事故地點時，突然向左，與左側的賴婦的機車發生碰撞，2車碰撞後，賴婦倒地，遭李車的前輪輾過，卡在前、後輪間；事故後，交通隊員到場進行測繪，釐清事故原因。

    警方呼籲，駕駛人行車時務必保持安全距離並隨時注意週遭路況，遇有突發情況能及時反應，避免憾事發生；並提醒用路人遵守交通規則、專注駕駛，共同確保道路安全。

