    控托育員不當對待 家長質疑：被告父曾任前北縣社會局官員才輕罰

    2025/11/21 12:11 記者黃子暘／新北報導
    新北市中和區一名母親在市議員張嘉玲陪同下舉行記者會指控，女兒2023年在中和某公共托育機構疑遭林姓托育員不當對待。（記者黃子暘攝）

    新北市中和區一名母親今（21）日指控，女兒2023年在中和某公共托育機構疑遭林姓托育員疑以指甲掐臉12秒、拍打臉部等不當對待，導致女兒臉部有血絲、大片紅腫瘀青外傷，社會局裁處結果為法規最低罰6萬元、停職一年並不公布姓名，質疑因林員父親為前台北縣（現新北市）社會局官員而輕罰。社會局回應，報導揭露前，社會局並不知悉林員身世背景，且不會干涉外部委員審議調查。

    這名母親在市議員張嘉玲陪同下舉行記者會提出控訴。幼生母親表示，在林員2023年8月入職該機構以前，女兒活潑、愛上學，豈料林員入職後數日女兒開始畏懼上學，當年8月24日她收到公托主任通知，前往該公托後發現還有其他幼生家長在場，經查當日午餐監視器畫面，共有3名幼生疑在用餐時間受不當對待。

    幼生母親說，她女兒用餐疑遭林員壓頭、拍打臉部、指甲掐臉頰長達12秒等，女兒哭嚎掙扎，手卻被林員疑似掐住；女兒在新學校仍畏懼人群，醫師判斷可能因相關經驗產生陰影，社會局遲遲在事發數個月後等她致電才被動告知輕罰結果，質疑為林員父親曾是社會局官員所以輕罰。

    幼生母親表示，她提告後，被告方面聲稱拍打、掐臉等舉動是為提醒孩子吃飯、把孩子臉上飯粒摳掉，一審因法官、檢察官快轉、查看片段錄影而採信被告說辭輕判，她已上訴至二審。

    社會局回應，調閱監視畫面發現林員於用餐時間有捏幼兒臉部行為，導致臉部瘀青，調查完成後即邀集外部專家學者召開審議會議，並依兒童及少年福利與權益保障法第49條裁罰6萬元，及限制1年不得擔任托嬰中心負責人及工作人員，處分結果也致電告知家長；該員事發後已離職，家長也持續送托直到畢業，去年也有返回中心參加活動。

    新北市中和區一名母親在市議員張嘉玲陪同下舉行記者會指控，女兒2023年在中和某公共托育機構疑遭林姓托育員不當對待。（張嘉玲提供）

