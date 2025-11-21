為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    手腕有針孔 全國首位唾液快篩涉毒騎士現形最重罰12萬

    2025/11/21 12:15 記者蔡清華／高雄報導
    打擊毒駕，全國首位唾液快篩騎士遭舉發。（記者蔡清華翻攝）

    警政署通令全國警察機關展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，首位遭攔檢騎士為高雄市盧姓機車騎士，由於他手腕疑有針孔痕跡，經快篩呈陽性反應，當場被舉發，最重可處12萬元，並依法採集尿液送驗，函送高雄地檢署偵辦。

    高市警局鳳山分局鳳崗派出所20日19時10分許，在鳳山區大東一路、光遠路口，見一男子騎乘普重機車號與登記之車籍不符，遂實施攔查，過程中發現該民手部疑有施用毒品痕跡，警方對盧男（48歲）實施毒品唾液快篩檢測，結果呈一級毒品陽性反應，當場依據道路交通管理處罰條例第35條予以舉發。

    警方表示，依法篩出駕駛人唾液呈陽性反應，即重罰3萬至12萬元，吊扣駕照1至2年，並扣車，如拒測直接罰18萬元，及吊照扣車，並追究刑責。

    鳳山分局呼籲，施用毒品殘害一生，毒駕上路更是嚴重危害交通安全，毒品唾液快篩上路執法，警方將持續提升取締強度，全力打擊毒駕危害，保障民眾用路安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    毒品唾液快篩試劑。（記者蔡清華翻攝）

