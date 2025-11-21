男留言「1500 1H2S?」辱馬郁雯還辯「1500」是時間 被法官打臉

馬郁雯。（資料照）

前電視記者馬郁雯去年9月12日在她的臉書粉絲專頁轉發台灣新聞記者協會聲明一文，36歲陳姓男子在其下方留言「1500 1H2S?」影射馬從事性交易，馬郁雯提告加重誹謗，台北地檢署起訴劉男，劉男辯稱「1500是指下午3點，不是錢」，但台北地院法官不採信，依刑法散布文字誹謗罪將劉男判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

馬郁雯去年9月報導前台北市長柯文哲涉京華城弊案，獨指柯文哲有一份EXCEL表單，內有記載「1500-小沈」，引發議論，國民黨前立委蔡正元隨後稱她以「靠金流」、「陪睡」等方式取得獨家新聞。

為此，台灣新聞記者協會（記協）9月12日發出聲明表示，嚴厲斥責蔡正元的言論、以及政論節目未阻止蔡的歧視發言，台灣記協指出，蔡正元的言論損及性平觀念，更是對記者的蔑視，記協不能容忍「記者職業尊嚴遭抹黑」；馬郁雯同日在其臉書粉專轉貼記協聲明。

貼文下方陸續有網友陸續留言「記者到底陪睡七年」、「陪睡女」、「過幾天會不會有陪睡名單出現？」劉男隨後也留言「1500 1H2S?」暗示馬郁雯從事性交易，馬郁雯怒控劉男誹謗。

劉男到案坦承留言，但否認有誹謗故意，辯稱「1500 1H2S？」的意思是1H 2Section（階段），1500是「下午3點」的意思，不是金額；其律師辯稱，劉的留言內容只有數字加上代碼和問號，馬郁雯的名譽有無受損應由社會評價來論定，而非由告訴人主觀感受來判斷，「1500」是因馬郁雯揭露有關柯文哲「1500」是否為收取賄賂一事，劉男只是留言加以評論，是可受公評之事。

法官認為，依一般社會通念及常態道德感受，聽聞劉男所指的「1500 1H2S？」，自然可能對馬郁雯的人格形象產生懷疑，使民眾認為她從事性交易以換取對價，甚至價碼低到只剩1500元行情極差的雙重詆毀，劉所言足以貶損馬名譽；且劉的留言屬事實陳述，並非評論或夾敘夾議，留言前自應被負起合理查證的義務；何況，劉男也已自承其留言會使他人誤解。

法官認定，劉男的負面意涵用語，已足以貶損馬郁雯的人格尊嚴、名譽及社會評價，辯詞不足採信，在臉書粉絲專頁以不實的具體事項貶損名譽，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，且犯後否認犯行，還自信並屢稱行為正當，又未爭取和解或徵得諒解，所為誠屬不該，量處4月有期徒刑。

