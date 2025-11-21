為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「賓賓哥」白目開直播還硬凹 中市府怒開罰未來不再邀請參加活動

    2025/11/21 10:58 記者蘇孟娟／台中報導
    賓賓哥直播鬧大，台中市長盧秀燕宣佈開罰。（記者蘇孟娟攝）

    賓賓哥直播鬧大，台中市長盧秀燕宣佈開罰。（記者蘇孟娟攝）

    台中市中山國中19日邀請魔術師王元照演講，王私邀網紅「賓賓哥」江建樺參與，「賓賓哥」大開直播，活動中王元照有不當發言，遭校長王蒲寧緊急出面制止，相關過程全放送，引發軒然大波；賓賓哥昨（20日）又開直播秀不完整對話截圖，誤導學校老師同意直播，中山國中火速澄清被「斷章取義」外，台中市長盧秀燕上午怒斥兩人違法違規事實明確宣佈開罰，依違反兒少法，王元照有涉性別不當言語開罰10萬，賓賓哥違不得直播、上傳兒少影像，各罰10萬及3萬。

    盧秀燕強調，昨日事件傳出後，教育局及法制局第一時間趕到學校了解協助後續處理，市府跨局處開會確認兩人行為是否違法，釐清後兩人的確違法違規，市府會開罰；基於學生隱私須受保護，市府除要求兩人須下架當天直播拍攝影片，其他有轉載影片也須下架，已連繫各網路平台協助下架，持續追蹤是否所有影片下架，保護學生優先。

    社會局長廖靜芝指出，講師王元照事前明知不能直播，卻又擅自帶人進入，且演講過程有使用涉及性別的不當言語，違反兒少法第49條，將裁處10萬元罰鍰；賓賓哥江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，各違反兒少法第49及第69條，將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

    盧秀燕另批評，校方有明確告知不能直播，但19日演講時仍擅自直播，未依學校要求，有違法違規，甚至拿走感謝狀還秀出來，是「非常不道德的行為」，重申台中市政府是非常龐大的組織，未來不會邀請兩人參加市府所有舉辦的活動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播