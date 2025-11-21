趕上班？彰化女清晨開車撞護欄翻覆 險噴飛橋下

轎車翻覆在花壇鄉東外環道上。（圖由警方提供）

趕上班釀禍？1輛轎車今天清晨行經彰化縣花壇鄉省道台74甲線東外環道時，突然失控撞擊快、慢車道間的水泥護欄，整輛車瞬間噴飛翻滾後，四腳朝天停在慢車道上，再差1、2公尺就翻落橋下，女駕駛狼狽爬出車外，後方趕上班的機車族都被擋住，消防局據報派員趕抵現場，發現其頭部受傷，所幸意識清楚，送醫治療，確實肇事原因還要由警方釐清。

彰化警分局指出，這起事故發生在今天上午7點多，轎車行經東外環道花壇鄉往台中方向時突然失控翻覆，車體受損，女駕駛自行爬出車外，頭部受傷，消防員現場包紮後火速送往彰化基督教醫院治療，所幸無生命危險。該輛車距離路邊橋墩僅1~2米，若力道過猛恐翻落10多米深的橋下，是不幸中的大幸。

這起事故發生後有民眾路過拍照PO網，有人猜測是否一大早趕著上班注意力不集中或打瞌睡釀禍？確實肇事原因則由警方釐清中。

轎車翻覆在東外環道慢車道上，險些墜落橋下。（圖由警方提供）

轎車翻覆在慢車道上，擋住機車族去路。（圖由警方提供）

