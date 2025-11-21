為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    趕上班？彰化女清晨開車撞護欄翻覆 險噴飛橋下

    2025/11/21 10:56 記者湯世名／彰化報導
    轎車翻覆在花壇鄉東外環道上。（圖由警方提供）

    轎車翻覆在花壇鄉東外環道上。（圖由警方提供）

    趕上班釀禍？1輛轎車今天清晨行經彰化縣花壇鄉省道台74甲線東外環道時，突然失控撞擊快、慢車道間的水泥護欄，整輛車瞬間噴飛翻滾後，四腳朝天停在慢車道上，再差1、2公尺就翻落橋下，女駕駛狼狽爬出車外，後方趕上班的機車族都被擋住，消防局據報派員趕抵現場，發現其頭部受傷，所幸意識清楚，送醫治療，確實肇事原因還要由警方釐清。

    彰化警分局指出，這起事故發生在今天上午7點多，轎車行經東外環道花壇鄉往台中方向時突然失控翻覆，車體受損，女駕駛自行爬出車外，頭部受傷，消防員現場包紮後火速送往彰化基督教醫院治療，所幸無生命危險。該輛車距離路邊橋墩僅1~2米，若力道過猛恐翻落10多米深的橋下，是不幸中的大幸。

    這起事故發生後有民眾路過拍照PO網，有人猜測是否一大早趕著上班注意力不集中或打瞌睡釀禍？確實肇事原因則由警方釐清中。

    轎車翻覆在東外環道慢車道上，險些墜落橋下。（圖由警方提供）

    轎車翻覆在東外環道慢車道上，險些墜落橋下。（圖由警方提供）

    轎車翻覆在慢車道上，擋住機車族去路。（圖由警方提供）

    轎車翻覆在慢車道上，擋住機車族去路。（圖由警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播