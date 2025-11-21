為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    未檢疫豬肉入境！寄深圳「叉燒雞仔餅」挨罰不理 執行分署1招追回

    2025/11/21 10:50 記者劉詠韻／台北報導
    義務人發現銀行帳戶遭凍結，旋即至士林分署繳清全數欠款。（記者劉詠韻翻攝）

    新北市余姓女子去年自深圳購買「叉燒雞仔餅」寄回台灣，因內含未經申請檢疫的豬肉加工製品，遭防檢署桃園分署依法裁罰新台幣5萬元，並移送士林分署強制執行。士林分署今年受理並查扣其銀行存款，余女發現帳戶遭扣押後，隨即繳清全數罰鍰。

    士林分署指出，該名住在新北市汐止區的余女於去年6月赴深圳旅遊，在店家購買一盒重0.28公斤的「叉燒雞仔餅」，並委由店家寄送返台。然而，該盒「叉燒雞仔餅」在運送入境時，財政部關務署臺北關開箱查驗發現，其中含有未申請檢疫的豬肉製品，防檢署桃園分署以違反動物傳染病防治條例相關規定，裁罰5萬元，並移送士林分署執行。

    士林分署受理後隨即進行財產調查，並於今年11月對余女名下存款執行扣押，其發現銀行帳戶遭凍結後，才在6日主動繳清全數欠款。

    分署也提醒，民眾自海外入境時切勿攜帶或郵寄豬肉製品，以免觸法受罰；倘遭裁罰移送執行，應儘速清繳或洽詢分期繳納，以免面臨財產查扣、限制出境或拘提管收等執行措施。

