    首頁 > 社會

    「馬路三寶」釀連環車禍「看完戲」走人判無罪

    2025/11/21 10:32 記者黃佳琳／高雄報導
    王姓婦人從凱旋四路人行道駛入機車道，害後方3輛機車撞成一團。示意圖（翻攝google地圖）

    王姓婦人從人行道騎車直接駛入機車道，害後方騎士嚇到閃避，造成3輛機車連環車禍，王婦聽到後方有碰撞聲，停下來看發生什麼事，她認為車禍跟她無關於是直接騎車離開，受害騎士怒告肇事逃逸，但法官認為，沒有證據顯示王婦主觀上自知發生車禍還離開，因此判她無罪。

    判決指出，去年5月10日傍晚5點多，王姓婦人騎車行經前鎮區凱旋四路的人行道上，王婦突然從人行道下切到機車道，後方楊姓騎士見狀趕緊閃躲，結果楊男的機車與旁邊黃姓騎士的機車發生碰撞後，黃男先摔車，黃男的車子失控滑行又撞到徐姓女騎士，3車摔成一團後，楊姓騎士3人身體多處擦挫傷送醫。

    釀禍的王姓婦人聽到後方有碰撞聲，還兩度停下來往後張望看車禍事故，王婦自認車禍與她無關，隨即騎車揚長而去；警方到場排解車禍時，得知車禍起因竟是王婦所致，循線傳喚她到案說明並依公共危險罪送辦。

    高雄地方法院審理時，王婦喊冤，直指自己雖然知道有車禍發生，但覺得這個車禍跟她無關，才會逕行離去；法官審酌相關事證後，認定王婦雖然有兩度回頭張望車禍，但並無證據顯示她主觀上明知或已預見其發生交通事故害人受傷，並於車禍發生後還故意逃逸，因此判她無罪，可上訴。

