黃金、紅包大放送！百家樂大賭場隱身北市住宅大樓 開幕4天就被抄

警方查扣預備現金賭資141萬多元、籌碼5億多元、賭客現金賭資104萬多元，以及鏡頭、對講機、班表、點鈔機、月報表等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

台北市一家百家樂職業大賭場隱身住宅大樓地下室，近日開幕大打黃金、紅包大放送，吸引賭客上門聚賭，而為規避查緝，場外裝設多支具備人臉辨識功能監視器確認賭客身分，並派專人於周邊把風，結果營業僅4天，轄區台北市警中山分局昨天深夜便調集大批警力出擊，一舉破獲，逮現場賴姓主持人、工作人員與賭客等達62人，依法偵辦。

警方調查，該百家樂職業大賭場遊走台北市各地區，只要被轄區警方查察，便另尋地點，重新開張，本週一悄悄地於新生北路一棟住宅大樓地下室開幕，且為招攬賭客，還大打送積分、黃金與紅包等噱頭，如「10w贈送1000分、30w贈送2000分、60w贈送4000分、100w贈送6000分」、「洗碼量達標300萬，即可抽大禮，大獎：黃金一兩；次獎：黃金一錢；參獎：6000元紅包」等等。

該賭場為能躲避查緝，在場外裝設多支具備人臉辨識功能監視器，逐一過濾賭客身分，並派專人於周邊進行把風，轄區警方據報後，派員進行探訪蒐證，即向台北地院聲請搜索票獲准，昨天深夜11時許，利用大批賭客登門聚賭時，執行攻堅查緝。

警方先控制場外把風，迅速破門衝入現場，當場查獲賴姓主持人等工作人員31名與賭客31名，查扣預備現金賭資141萬900元、籌碼5億6392萬1100元、賭客現金賭資104萬4793元，以及鏡頭51顆、對講機22台、班表、點鈔機、月報表等大批贓證物。

隨後，警方調集兩輛大巴士，將現場主持人、工作人員與賭客等62人全部帶回警分局偵辦；訊後將依賭博罪嫌，將賴姓主嫌等工作人員移送檢方偵辦，賭客部份則依違反社會秩序維護法裁罰。

