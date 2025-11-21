有詭！台中BMW撞車變「獨眼龍」落跑 4面假車牌現形車主慘了

陳男駕駛BMW碰撞路邊停放轎車後逃逸。（警方提供）

以為只是單純「撞了就跑」，沒想到竟扯出「案外案」！台中市第六分局近日偵辦一起深夜肇事逃逸，最後發現肇事陳姓車主不只掛假牌上路，家中還藏著整整4面偽造車牌，陳男原想藉此懸掛假牌上路規避違規紅單，卻因此吃上偽造文書官司，得不償失。

據了解，一輛BMW轎車18日深夜行經西屯區廣福路時，突然失控撞上路邊停放轎車後急忙掉頭逃逸，員警循線調閱監視器，鎖定車號後愈查愈不對勁，發現肇事車輛型號、顏色不符，「車牌有詭！」成了整起案件轉捩點，警方不敢大意，開始從各路口影像逐一比對，終於掌握肇事BMW的行蹤。

為釐清真相，警方向法院申請搜索票，前天循線到32歲陳姓車主住處查緝，果然在家中搜出兩組共4面偽造車牌，其中包括肇事時所使用的號牌，面對鐵證如山，陳男才坦承，因擔心自己平時違規被拍照舉發，才會向網友購買這兩組假牌輪流懸掛上路，只求「不要收到罰單」。

經查，陳男肇逃當下，右側剛撞毀，只剩左側車燈亮著，以「獨眼龍」姿態呼嘯而去，也因假牌與車型不符露出破綻；第六分局強調，偽、變造車牌常被不法分子用來規避監視器或掩飾犯罪行為，造成執法困難與社會治安隱憂，警方將持續加強路口科技監控與車牌辨識系統比對，對違法者絕不寬貸，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。

警方循線將持有假車牌陳男查緝到案。（警方提供）

