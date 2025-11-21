唾液快篩執法上路！永康警首樁「驗口水、抓毒駕」， 逮人、扣車、開罰

永康警方以唾液快篩，查獲男子涉嫌毒駕，依法偵辦。（民眾提供）

本月20日起，全國警察機關同步「毒品唾液快篩」全面執法，台南永康分局第1天就有斬獲，大灣派出所昨夜攔查交通違規的車輛，發現駕駛涉嫌持有毒品，經採集其唾液檢測結果，呈現一、二級毒品陽性反應，證實為施用毒品後駕車（毒駕）；全案以《毒品危害防制條例》、《刑法》公共危險罪（毒駕）移送法辦，並依違反道路交通管理處罰條例35條1項2款扣車、製單開罰。

大灣派出所長周有謚與警員楊峻堯昨深夜11點許，在永大一路巡邏時，發現1部違規自小客車，將其攔停，經查證，駕駛李姓男子為列管毒品人口。

請繼續往下閱讀...

在盤查過程中，員警眼尖發現駕駛座前有放置可疑物品，經進一步檢查，竟然是毒品，隨後依法對李嫌進行唾液及尿液採樣檢測。

結果顯示，2項檢測皆呈現第一、二級毒品陽性反應，確認李嫌在施用毒品後仍駕車上路，涉嫌「毒駕」，嚴重危害用路人安全。

永康分局長洪宏榮宣示「毒駕」零容忍，警方將採取「強力取締」的堅決立場，持續毒品查緝工作，一旦查獲，必將依法嚴辦，絕不寬貸，籲請民眾切勿以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

永康警方以唾液快篩，查獲男子涉嫌毒駕，依法偵辦。（民眾提供）

永康警方以唾液快篩，查獲男子涉嫌毒駕，依法偵辦。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法