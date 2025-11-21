又見行人地獄！高雄行人走斑馬線 遭左轉車擊倒傷重送醫

又見行人地獄！高雄行人走斑馬線 遭左轉車擊倒傷重送醫2025/11/21 09:50 記者許麗娟／高雄報導
撞倒行人肇事的白色轎車。（民眾提供）
高雄市三民區建國二路與林森一路口，今（21）日凌晨約4點半發生行人遭轎車撞擊車禍，行人曾女（47歲）當時走斑馬線過馬路，轎車駕駛方男（33歲）從對向開車欲左轉時將曾女撞倒，導致曾女頭部受創、身體多處擦挫傷送醫。
三民一分局長明所指出，方男駕駛轎車沿林森一路往北行駛，行經至建國二路口欲左轉時，疑似因A柱視線死角關係，未注意到斑馬線上的行人曾女而發生擦撞，車禍導致曾女頭部及手腳擦挫傷，送往大同醫院治療。
警方表示，方男酒測值為0，初步肇因研判疑為因天色昏暗，加上車體A柱產生的視線死角，未注意前方狀況，詳細肇因仍待交通警察大隊進一步分析鑑定。
警方呼籲，夜間行車時務必集中注意力，特別留意車體A柱可能形成的視線死角，注意「慢、看、停」，且可藉由傾斜身體或擺動頭部觀看，避開車柱的死角範圍，以免因一時疏忽釀成事故。
救護人員警急將行人送醫救治。（民眾提供）
行人走在斑馬線上，白色轎車左轉行駛而來。（民眾提供）
