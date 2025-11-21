為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    兄弟爭奪「土地公」不相讓 弟砸窗帶走神像遭判刑

    2025/11/21 09:04 記者陳鳳麗／南投報導
    土地公是最親民的神明，有兄弟因為供奉母親生前膜拜的土地公神像而撕破臉，弟弟被判有罪。此為土地公示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    土地公是最親民的神明，有兄弟因為供奉母親生前膜拜的土地公神像而撕破臉，弟弟被判有罪。此為土地公示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    土地公一定很無奈！南投縣湯姓男子因母親過世，要將母親生前膜拜、被哥哥請回供奉在自家佛堂的土地公神像帶走，哥哥不答應，他自行上佛堂持鐵鎚砸破窗子，把土地公神像帶回家，哥哥控告他毀損、竊盜，竊盜罪不起訴，而毀損罪則難逃，南投地院判處拘役30日。

    南投這名湯姓男子的母親，生前與他同住，且在同住住宅設佛堂，母親過世後，湯男的哥哥未徵詢其意見，就把母親膜拜的一尊土地公神像，請回自己家的佛堂供奉，湯男要哥哥歸還未果，兄弟種下心結。

    去年3月底的下午，湯男越想越生氣，拿著鐵鎚直奔哥哥家的3樓佛堂，見門窗鎖上，拿鐵鎚敲破鋁窗玻璃，再開喇叭鎖，將土地公神像帶回家。哥哥憤而報警，控告弟弟竊盜、毀損等罪，警方到場後，查扣湯男留下的鐵鎚。

    湯男坦承砸破哥哥佛堂的窗子，但強調土地公原來供奉在其家中，是被哥哥強行請回家，自己不過是把土地公請回原來的居所。

    由於湯男拒絕跟哥哥和解賠償，2人間具有家庭暴力防治法第3條第4款之家庭成員關係，南投地院法官認為，湯男已構成家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪，不過家庭暴力罪並無罰則的規定，因此仍應依刑法的毀損他人物品罪，判處拘役30日，若易科罰金折合新台幣3萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播