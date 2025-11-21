為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    屏東男緩刑期間赴柬失聯近一年 遭撤銷緩刑得入獄

    2025/11/21 09:00 記者葉永騫／屏東報導
    屏東男子緩刑期間失聯近一年遭撤銷緩刑。（記者葉永騫攝）

    屏東男子緩刑期間失聯近一年遭撤銷緩刑。（記者葉永騫攝）

    屏東余姓男子4年前參與詐騙集團被判刑1年9個月徒刑，緩刑5年，責付保護管束，余男在緩刑期間出國到柬埔寨，長達近1年沒有音訊，被撤銷緩刑，余男今年8月返國，辯稱發生車禍住院無法返台，提出抗告，由於無法提供詳細治療證明，高雄高分院駁回聲請，余男得入獄服刑。

    法官指出，余男緩刑期間接受保護管束，經核准出國後未於指定日期返國報到，余男雖稱出國期間因車禍腦部受創，需持續住院治療及觀察，無法及時返台報到，且柬埔寨無法取得詳細醫療證明文件，有透過配偶與觀護人聯絡並即時回報病情，也有金邊仁濟醫院入院紀錄及診斷證明書，但是查證入院紀錄雖有左橈骨遠端骨折、左膝關節挫傷、腦震盪及全身多處皮膚挫傷、擦傷等傷害，但顱內未見明顯外傷出血、心肺未見異常，無證據因病住院而無法返國。

    法官認為，檢察官核准在2個月內期限內可以離開保護管束地，余男應於113年11月27日返國向觀護人報到，但自113年10月12日出境後即告失聯，迄至114年8月5日始返國，滯留國外時間長達近1年，余男之行為顯已違反保安處分執行法，因此駁回余男聲請。

