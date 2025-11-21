911恐攻災害應對教官來台授課 消防署強化災害現場安全管理

消防署訓練中心致贈紀念衫與美國國家消防學院資深教官McLane Steven。（記者鄭景議翻攝）

為強化台灣消防體系災害現場安全管理能力，消防署特別將海外研習成果引入國內。消防署訓練中心於本月18日至20日舉辦「事故安全官國際實務訓練班」，課程參照美國國家消防學院（NFA）架構，並邀請NFA資深教官McLane Stephen來台授課，與消防高階幹部及安全官共同交流，有助於加速我國事故安全官制度與國際接軌。

消防署表示，為強化我國事故安全官制度，特別於今年7月派員前往美國參加訓練，並藉此機會邀請資深講師Stephen McLane來台。McLane 教官是一位擁有超過30年經驗的消防與緊急應變專家，曾長期參與美國州級與全國重大災害應對，包括911恐攻事件與卡崔娜颶風等。

本次訓練旨在協助參訓人員深入理解美國事故安全官制度及其運作模式，將海外研習成果引入國內，使我國消防人員能直接接觸最新的國際安全管理觀念。

訓練課程由NFA教官與今年赴美研習的國內助教共同授課，涵蓋事故安全官角色與職責、風險分析與管理原則、操作現場安全分析等六大主題。課程透過兵棋推演、真實案例模擬及深度交流，使學員在情境化訓練中提升判斷能力與安全管理思維。

消防署強調，此次課程不僅強化事故安全管理能力，更能促進台美兩國消防專業的經驗交流，有助於建立更完善的災害現場安全管理體系，確保第一線消防人員的生命安全。未來將持續推動國際合作與專業訓練，提升我國消防整體專業量能。

